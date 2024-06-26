26 Июня 2024
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Фото: СКР

По делу о пожаре во Фрязино задержаны двое подозреваемых

По делу о пожаре в подмосковном городе Фрязино задержан замдиректора компании "Исприн", которая управляла сгоревшим зданием, а также представитель собственника здания. Их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор и сдавали помещения в здании, получая с арендаторов деньги за коммунальные услуги. Однако безопасность обеспечена не была, в частности, не контролировалось состояние проводки.

Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов, добавили в СК.

К настоящему времени известно о шести погибших.

Напомним, пожар в восьмиэтажном здании начался 24 июня на пятом этаже, оттуда огонь распространился по всему зданию, что привело к обрушению перекрытий. Во время пожара произошел взрыв. Его причиной стал газовый баллон. В здании оставались люди - пути эвакуации были отрезаны. Семь этажей выгорели полностью. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м.

Теги: пожар, фрязино, подозреваемые


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