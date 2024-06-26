Росавиация перестала публиковать данные о численности парка самолетов в России

Росавиация перестала публиковать данные о числе самолетов у российских авиакомпаний, внимание на это обратил отраслевой портал ATO.ru.

Сейчас на сайте ведомства самые свежие данные реестра – за апрель 2024 года. Для каждой авиакомпании теперь указаны только типы воздушных судов, которые она имеет право эксплуатировать в соответствии с сертификатом. С количеством же самолетов в последний раз реестр публиковался в октябре 2023 года. Тогда у 116 перевозчиков было 2228 самолетов и вертолетов.

Впрочем, реестр Росавиации – не единственный источник информации о численности парка. Статистику продолжает публиковать Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), она получает информацию напрямую от авиапредприятий. По данным ЕМИСС на конец первого квартала 2024 года, у российских авиапредприятий было 1772 самолета и вертолета.