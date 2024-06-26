26 Июня 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Цифровой контроль: В Новосибирской области расширят линейку инструментов контроля качества пищевой продукции

Губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального Правительства. Участники комиссии рассмотрели вопросы организации и проведения мероприятий по выявлению и пресечению оборота фальсифицированной молочной и другой пищевой продукции в социальной сфере.

Андрей Травников поручил более активно применять информационные инструменты контроля пищевой продукции, в частности, в системе социальной защиты региона. «Смысл решения, чтобы в системе соцзащиты была развёрнута точно такая процедура входного контроля продуктов, как в системе образования», – подчеркнул глава региона.

В Новосибирской области особое внимание уделяется обеспечению качества и разнообразия продуктов питания, поставляемых в общеобразовательные организации. Выстроена многоуровневая система контроля за организацией и качеством питания обучающихся, в которой задействованы образовательные организации, контрольно-надзорные органы, органы управления всех уровней, родительская общественность.

Для недопущения использования в питании детей продукции, не соответствующей нормативным требованиям министерство образования Новосибирской области на постоянной основе взаимодействует с Управлением Роспотребнадзора и Управлением Россельхознадзора.

Информация о производителях и поставщиках, продукция которых по результатам контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора и Управления Россельхознадзора не соответствует установленным показателям качества, оперативно доводится до руководителей управлений образования Новосибирской области, а также до руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству образования с целью учета в закупочной деятельности.

(2024)|Фото: nso.ru

Основным инструментом для обеспечения прослеживаемости поступающей на школьные пищеблоки продукции животноводства является автоматизированная информационная система «Меркурий».

Отметим, что в борьбе с фальсификатом большую роль играют информационные системы, которые в режиме онлайн позволяют собирать доказательную базу по незаконному обороту пищевой продукции. С 2019 года Россельхознадзор запустил систему «Меркурий», которая позволяет отслеживать перемещения партии груза по территории Российской Федерации с учётом её дробления, вести учёт поступившего и убывшего объёма продукции на предприятии, хранить информацию об отобранных пробах для исследования ввозимой продукции. При помощи «Меркурия» в 2024 году проведен мониторинг в отношении 458 социальных учреждений Новосибирской области, 92 поставщиков продукции, 54 производителей. Среди недочетов, выявленных у поставщиков и производителей, нарушение системы прослеживаемости, отсутствие сведений о сырье, из которого изготовлена продукция, необоснованное увеличение объемов продукции. По выявленным фактам приняты меры – выдано 586 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в т. ч. поставщикам – 38 и производителям – 13.

(2024)|Фото: nso.ru

В ходе заседания с докладами по рассматриваемой тематике выступили временно исполняющий обязанности руководителя Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Александр Баев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Андрей Шинделов.

Теги: качество пищевой продукции, цифровой контроль, фальсификат


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