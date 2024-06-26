"Наша помощь — вклад в общую Победу": Астраханские волонтеры продолжают помощь бойцам СВО

К каждой отправке гуманитарной помощи волонтеры из поселка Верхнекалиновский Камызякского района Астраханской области передают военнослужащим десятки средств маскировки. Местный гуманитарный пункт больше года функционирует в сельском клубе, сообщает «Маяк дельты».

Основную часть волонтёров составляют представители старшего поколения. В учебное время им помогают педагоги и ученики Верхнекалиновской школы.

Средства на приобретение ткани для маскировочных сетей сельчане собирают общими усилиями. Готовые изделия активисты отправляют на фронт через добровольцев группы «Своих не бросаем» каждый месяц.

«Зимой местные школьники изготавливали окопные свечи. В каждой посылке они отправляют бойцам письма и открытки. Наша помощь — это важный вклад в общую Победу», — уверены астраханцы.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.