26 Июня 2024
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Образование В России
Фото: nakanune.ru

Для преподавателей вузов могут сократить количество обязательных документов

Преподаватели вузов и воспитатели детских садов должны заполнять только строго предусмотренные виды документов. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
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В ноябре 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова признала, что образовательные организации задыхаются под гнетом различных бумаг, отчетов и мониторингов, которые не дают им нормально работать. Была анонсирована новая попытка разбюрократизировать образование.

Межфракционный законопроект был подготовлен по обращениям педагогов и внесен в Госдуму в конце апреля. Предлагается установить, что образовательные организации не обязаны предоставлять отчеты, не предусмотренные федеральным законодательством. Также они не должны отчитываться перед разными ведомствами по одному и тому же вопросу.

Принятый законопроект предусматривает расширить полномочия Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ по утверждению перечня документов, подготовка которых осуществляется воспитателями садиков и преподавателями вузов соответственно. Сколько будет таких документов, неизвестно. В вузах это должны быть только рабочая программа дисциплины и экзаменационная ведомость, считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. В садиках - журнал посещаемости и календарно-тематический план, полагает глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Сейчас преподаватели, помимо упомянутых двух документов, ведут также журнал посещаемости и текущего контроля, журнал нагрузки, делают индивидуальный план работы преподавателя, кафедры сдают многочисленные отчеты, разрабатывают разные бумажные программы. Кроме того, постоянно требуется обновление методических указаний.

В школах ранее формально снизили бюрократическую нагрузку, оставив пять видов обязательных документов. Но мониторинг Общественного совета при Рособрнадзоре в декабре 2022 года показал, что 60% учителей по-прежнему заполняют документы, которых нет в этом перечне. Почувствовали улучшение только 27%. Учителя жалуются на огромное количество каких-то таблиц, которые им нужно сдавать для разных органов, опросов, которые нужно проводить, отчетов и т.п. Причем все это сдается как в электронном, так и бумажном виде. Данных новых опросов по проблеме бюрократии в школах пока нет.

Теги: образование, бюрократия


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