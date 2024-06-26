Пентагон: Пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ

В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ, передает РИА Новости.

"По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц", - заявил представитель Пентагона.

Ранее в американском Министерстве обороны на фоне заявлений России о причастности США к теракту в Севастополе заявили, что Киев сам решает, где наносить удары.

24 июня посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России в связи с ракетным ударом ВСУ по Севастополю. Дипломату был сделан демарш в связи "кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима".