Президент Киргизии извинился за родственников, опубликовавших видео с полетом на вертолете

Президент Киргизии Садыр Жапаров извинился за свою племянницу Лазат Нуркожоеву, которое ранее опубликовала видео с церемонии помолвки. На церемонию, которая проходила в красивейшем ущелье, девушка и ее избранник прилетели на вертолете. Другие атрибуты церемонии тоже были роскошными.

Это видео вызвало критику в сети, родственницу президента и самого Жапарова обвинили в расточительстве и роскошном образе жизни на фоне далеко не благополучной экономической обстановки в стране.

"Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум, будущий зять мог поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Думаю, он сделал это по молодости. Надеюсь, что впредь они будут думать, а затем делать. Верю, что пара сделает правильные выводы после критики народа", — сказал президент в интервью "Кабару".

"Раньше я критиковал других. Теперь столкнулся с этим сам", — добавил он.

Жених у Лазат Нуркожоевой тоже не из рядовых граждан – он племянник Камчыбека Ташиева, главы МЧС Киргизии.