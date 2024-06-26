26 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу журналиста WSJ Эвана Гершковича

Сегодня Свердловский областной суд собрал не только местные и российские СМИ, но и представителей зарубежной прессы. Стартовал процесс по делу журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Ещё за час до процесса коридор суда был переполнен журналистами из 34 изданий. Конвой вывел Гершковича по закрытому от СМИ проходу сразу в зал для секретных заседаний. Процесс от СМИ закрыли, но временно впустили в зал сделать фото подсудимого. Сам же Гершкович попросил через представителя суда не пытаться с ним общаться и не задавать вопросы.

Пресса на деле Эвана Гершковича(2024)|Фото: Накануне.RU

В суд также приехали представители посольства США в Москве. На вопросы журналистов генконсул США Стюарт Уилсан заявил, что прибывшие в суд дипломаты занимают нейтральную позицию, никакого особого мнения насчет дела не имеют, а официальная позиция Вашингтона по поводу обвинения Гершковича будет размещена на сайте американского посольства.

Процесс проходит в Екатеринбурге – по месту задержания гражданина США.

Эван Гершкович(2024)|Фото: Накануне.RU

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. В Генпрокуратуре считают, что "незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации".

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. Потом его перевели в Москву, все время следствия он находился в столичном СИЗО "Лефортово". Адвокаты американского журналиста заявляли, что он приехал на Урал для подготовки публикации о работе российского ОПК в условиях СВО. Сам репортер вину не признает. По его словам, он выполнял обычную журналистскую работу. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявлял, что Гершкович мог бы быть "возвращен в США" в обмен на какой-то (аналогичный) "жест доброй воли" со стороны Вашингтона, переговоры об этом ведутся.

Теги: эван гершкович, процесс, суд, шпионаж


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