26 Июня 2024
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Фото: Накануне.ru

В России введут институт наставничества для трудных подростков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание института наставничества для профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению.

В 2022 году 36% подростков, ранее совершивших преступление, снова совершили его. При этом данные цифры не включают тех, кто в момент совершения повторного преступления перешагнул возраст 18 лет. То есть повторная преступность является немалой проблемой для таких подростков. Всего в 2022 году было осуждено более 14 тыс. несовершеннолетних, из них повторно - 2,4 тыс.

Законопроект наделяет Минпросвещения РФ полномочиями по утверждению правил принятия комиссиями по делам несовершеннолетних решений о назначении наставника, его замене, порядка взаимодействия наставников с подростком, родителями, органами опеки. Родители могут потребовать сменить наставника, а с 14 лет - и сам подросток.

В наставничестве смогут принимать участие благотворительные, добровольческие организации, включенные в соответствующий реестр. Иностранным агентам это запрещено.

Соавтор законопроекта председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что над документом работали два года. Сейчас на учете состоят 420 тыс. подростков, что очень много. Их нужно вернуть в нормальную жизнь - вовлечь их в спорт, кружки, волонтерство.

Теги: наставник, подросток


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