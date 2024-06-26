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Фото: Накануне.RU

КС России разрешил использовать фото основателей Екатеринбурга без согласия автора монумента

Конституционный суд России разъяснил порядок использования фотографий памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, установленного на площади Труда столицы Урала. Их можно использовать без согласия автора монумента. Постановление​ основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

В 2017 г. "Издательский дом "Фест Хэнд" издал путеводитель по Екатеринбургу, разместив в нем фотографию памятника "отцам-основателям" города, созданного авторским коллективом и включающего в себя как архитектурные, так и скульптурные элементы. Позже Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства взыскала с издательства 10 тыс. руб., так как изображение скульптуры использовали в коммерческих целях без разрешения ее автора. Суды разошлись во мнениях относительно толкования оспариваемой статьи, предусматривающей разные режимы и правила использования изображений в зависимости от вида произведения. Заявитель считает неконституционным деление комплексных монументальных произведений на части, являющиеся самостоятельными объектами правовой охраны.

Конституционный суд России, озвучивая свою позицию по делу, отметил, что Гражданский кодекс РФ запрещает использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия автора или иного правообладателя, предусматривая при этом ряд исключений из этого правила. Одним из них является институт свободного использования произведений, которые находятся в открытом для свободного посещения месте. Такое регулирование преследует общественно полезную цель развития образования, культуры, возможностей занятия учебной, научной или творческой деятельностью, способствует реализации конституционного права на участие в культурной жизни.

памятник Татищеву и де Геннину, 100е, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Условия использования общедоступных произведений без согласия автора дифференцированы. Изображения произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства могут заимствоваться без ограничений. Воспроизведение объекта изобразительного искусства, расположенного в публичном месте, зависит от того, используется ли оно для извлечения прибыли.

Сам факт размещения произведения в открытой городской среде дает веские основания полагать, что по своему предназначению оно призвано быть предметом всеобщего внимания, что предполагает использование его изображений в информационно-справочных изданиях для удовлетворения духовных и интеллектуальных потребностей граждан, а также содействует росту внутреннего туризма.

Кроме того, надо учитывать ситуацию, когда произведение изначально создано в целях его постоянного или длительного размещения в месте, открытом для свободного посещения. Нетрудно предположить намерение сформировать имидж территории. Соответственно, и свободное распространение изображения такого произведения способствует достижению этой социально значимой цели.

Ограничения в таких случаях могут привести к постепенному отказу от использования изображений в информационно-справочных изданиях, ориентированных, в частности, на туристическую сферу. В итоге может уменьшиться интерес к объектам, увековечивающих историческую память и популяризующих сведения о тех или иных лицах и событиях.

"Само по себе извлечение прибыли из распространения изображений произведений искусства (включая скульптуру), находящихся в открытом для свободного посещения месте, в информационно-справочном материале о достопримечательностях территории (прежде всего, в путеводителе), не является достаточным основанием для требований о получении согласия и выплате вознаграждения автору или иному правообладателю. Решения по делу заявителя подлежат пересмотру", - резюмирует Конституционный суд.

Теги: Издательство, "Фест Хэнд", Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, изображение, путеводитель


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