Джулиан Ассанж больше не преследуется США и является свободным человеком

Джулиан Ассанж стал свободным человеком, его больше не преследует ни одна страна в мире, он летит на родину – в Австралию.

Несколько часов назад на острове Сайпан – в столице Северных Марианских островов – судья Федерального суда США (острова являются заморской территорией Штатов – прим. ред.) подписал соглашение между создателем WikiLeaks и властями Соединенных Штатов. Ассанж признал себя виновным по одному пункту обвинения - заговор с целью получения и разглашения информации о национальной обороне США. Конкретно эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы, а вообще Ассанж преследовался по 52 пунктам обвинения, ему грозило пожизненное заключение, постоянно ходили разговоры о возможности приговора к смертной казни.

Мировые СМИ сообщают, что далеко не все в США довольны сделкой администрации Байдена с Ассанжем. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что сделка является судебной ошибкой, которая "позорит службу и самопожертвование мужчин и женщин наших вооруженных сил и их семей".

Ожидается, что в Австралии Ассанж тоже будет освобожден от уголовного преследования.

Адвокаты Ассанжа заявили, что работа WikiLeaks будет продолжена, основатель проекта "будет продолжать отстаивать свободу слова и прозрачность в работе властей". По мнению защитника, у Ассанжа "мощный голос" и его нельзя "заглушить".

Портал WikiLeaks, созданный Ассанжем, опубликовал сотни и тысячи внутренних документов силовых ведомств США, в том числе Пентагона и секретных служб. Благодаря публикации мир узнал о незаконных методах работы американских силовиков по всей планете и внутри самих США, но также стали известны имена агентов под прикрытием, их жизни подверглись угрозе.