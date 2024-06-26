26 Июня 2024
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Осторожно, новости&quot; / t.me/ostorozhno_novosti

В Махачкале оцепляли площадь из-за неудачной штуки о перестрелке

Проверочные мероприятия и перекрытие Университетской площади в центре Махачкалы проводились из-за неудачной шутки одного из местных жителей.

Как сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в Telegram-канале, задержан 27-летний житель Махачкалы, который 25 июня поздно вечером заявил двум девушкам о готовящемся нападении на людей. Перепуганные девушки позвонили в отделение и заявили, что "сейчас на Университетской площади будет перестрелка". К месту выехали семь нарядов полиции, площадь и окружающую ее территорию отцепили и тщательно проверили с привлечением кинологов. Информация не подтвердилась, сообщили в ведомстве.

Задержанный молодой человек заявил, что его слова "в шутливой форме" девушки "не так поняли, не так донесли".

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что вечером 25 июня в Махачкале неизвестные на Lada Priora, заметив сотрудника полиции, открыли стрельбу, а затем скрылись. Появлялась информация, что власти города попросили жителей не выходить на улицу.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы. Среди террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. Чиновник был снят с должности и задержан.

Теги: махачкала, шутка, оцепление, университетская площадь


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