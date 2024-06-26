В Пермском крае в шахте произошла вспышка газа

В Соликамске устанавливаются обстоятельства вспышки газа на руднике.

По данным компании "Уралкалий" инцидент произошел сегодня, в 03.27. Пострадали два человека. Персонал выведен на поверхность. В настоящий момент производственные объекты "Уралкалия" работают в обычном режиме. Сообщение компании приводит "Новый компаньон"

По данным краевого Минздрава, в городскую больницу Соликамска госпитализированы двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе СКР сообщили Накануне.RU, что по факту инцидента организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, они доставлены в медицинское учреждение. Люди, находившиеся в шахте в момент происшествия, эвакуированы на поверхность. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с места аварии эвакуировано 182 работника. Ведомство также проводит проверку. На место происшествия выехала городской прокурор Ольга Константинова.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда, пожарной безопасности и иным факторам в области проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах.

Также в настоящее время с участием прокурора проходит совещание на котором присутствуют руководители предприятия и промучастка, а также представители иных правоохранительных органов.