Названы границы действия "сухого закона" во время Ural Music Night

В ближайшую пятницу, 28 июня, в Екатеринбурге состоится Ночь музыки. Во время этого музыкального пиршества ограничат продажу спиртного. Об этом сообщает telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Например, с 16.00 до 23.00 спиртное нельзя будет купить в границах улиц Бориса Ельцина – Февральской революции – набережной Рабочей молодежи, в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина; на улице Челюскинцев, от дома № 19 до дома № 33; в границах улиц Карла Либкнехта – Малышева –Толмачева – проспекта Ленина. С 12.00 до 23.00 запрет будет действовать в границах улиц Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Мамина-Сибиряка – Шевченко.

Напомним, что уже в эту пятницу на сценах Екатеринбурга выступят группа Therr Maitz, артисты из Санкт-Петербурга GSPD и Dead Blonde, группа CREAM SODA, Дмитрий Кузнецов, больше известных аудитории как репер Хаски, Антоха МС, группа "Сироткин", лидер "Смысловых Галлюцинаций" Сергей Бобунец, группы Wildways, "мытищи в огне", Mary Gu, группа Драгни, а также группа "Запрещенные барабанщики".

Хэдлайнерами также стали Академический ансамбль песни и пляски российской армии им. А. В. Александрова, пауэр-поп группа "Старый Приятель", группа "Свинцовый туман" и пермский академический хор "Млада.

Своими песнями жителей и гостей уральской столицы порадуют: Spectorsonic & Alex BELIEVE, seimoro, Meeshqua, Nikita Zavodchikov, Bad Smith и "ЯПОСЛЕДНИЙ", ASHLY; Didar; TOMÓRROW & КЛЫК; Drop Dead Lane; KRESTALL / Courier; VOROTILA; Calem OG; SVT; Mizantrope, BRATTA, Ice Bro; Michael South; WAY LAO; "Бразис". И это далеко не весь список. В 2024 г. на Ural Music Night планируют потратить 100 млн руб., что на 12 млн меньше, чем в прошлом году. Метро будет работать до 2.00 29 июня.