Из украинского плена возвращен боец из Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении из украинского плена свердловского военнослужащего.

"В этот раз мы рады, что в Россию переданы священнослужители. Работа по обмену продолжается и верим, что дождемся всех наших ребят", - написала Мерзлякова на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, 1 июня вернулись двое свердловских военнослужащих, попавших в плен на Украине, в феврале сообщалось о возвращении из украинского плена пяти солдат из Свердловской области.