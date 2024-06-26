Путин наградил орденами мужества тюменских силовиков, участвовавших в контртеррористической операции в Дагестане

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" 30 полицейских, которые участвовали контртеррористической операции в Дагестане. Орден Мужества получили 20 правоохранителей, из них 15 — посмертно. Еще десять сотрудников полиции награждены медалью "За храбрость" II степени.

Указ опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

В числе награжденных орденами Мужества старший полиции Дмитрий Росляков и лейтенант полиции Юрий Лучников из Заводоуковска. Сотрудники заводоуковской полиции отмечены за мужество, отвагу и верность служебному долгу.

Лейтенант полиции Виталий Мезенцев, погибший во время перестрелки с террористами в Дагестане, награжден орденом Мужества посмертно.

Также Путин посмертно наградил орденом Мужества священника Николая Котельникова, который погиб при атаке террористов на православный храм в Дербенте. Медалью "За отвагу" награжден охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, который погиб во время теракта.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.

В результате теракта погибли 21 человек, в том числе 16 правоохранителей. Еще 45 человек пострадали. Были убиты шесть боевиков, трое из них — сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики.