На российских маркетплейсах появились фейковые продавцы

Злоумышленники стали использовать на маркетплейсах схему обмана пользователей.

Как заявили в МВД России, мошенники задействуют фейковые аккаунты продавцов, которые необходимы для хищения денег у потенциальных жертв. Аферисты взламывают личные кабинеты пользователей, оформляют заказы у фейковых продавцов и списывают таким образом средства с привязанных к чужим профилям банковских карт.

Как говорят эксперты, многие покупатели привязывают свои банковские карты к маркетплейсам, чтобы упростить процесс покупки товаров. Однако такой способ оплаты не всегда безопасен. При этом не требуется вводить проверочный код от банка и подтверждать оплату. Это дает возможность мошенникам оформлять заказы на маркетплейсах и красть деньги покупателей.

В новом сценарии злоумышленники используют комбинированный подход с сочетанием фишинга и фейковых продавцов. Такие продавцы могут казаться легитимными и даже иметь какое-то количество положительных отзывов, которые, впрочем, также могут являться фейковыми.

Для того чтобы защититься от мошенников на маркетплейсах, специалисты советуют соблюдать правила безопасности. В первую очередь необходимо подключить к аккаунту на маркетплейсе все предлагаемые меры по безопасности, например двухфактурную аутентификацию, сообщают "Известия".