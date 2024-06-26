В Госдуме хотят ввести штрафы за несообщение в аэропорту информации о начале посадки

26 июня в Госдуму будет внесен проект закона, вводящий штрафы до 200 тыс. руб. за непредоставление визуальной и акустической информации в аэропорту о времени начала и конца регистрации, посадки на самолет, а также о задержке или отмене рейса.

Автор инициативы - глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Как следует из пояснительной записки, проект федерального закона предусматривает установление административной ответственности перевозчиков или обслуживающих организаций за нарушение установленных федеральных авиационных правил.

Депутат указал, что к такой информации, например, относятся время отправления и прибытия самолетов, место, время начала и окончания регистрации на рейс, посадки пассажиров в самолет, данные о задержке или отмене рейса.

Ранее стало известно, что в России магазины беспошлинной торговли duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. В других воздушных гаванях страны путешествующие не смогут купить спиртное в стерильных зонах.