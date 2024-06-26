Минфин счел дефицит федерального бюджета в 1,1% ВВП безопасным

Министерство финансов России считает уровень дефицита федерального бюджета в 1,1% ВВП безопасным и допустимым для выполнения всех обязательств.

Как заявила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, "пока рассчитываем, что это правильный, безопасный и стабильный уровень, который нам позволит исполнить все обязательства".

На 2025-2026 годы установлен более низкий уровень дефицита. "Актуализированный макроэкономический прогноз на трехлетний период будет в августе, посмотрим. Конечно, будем стараться не повышать уровень дефицита", - указала Окладникова, сообщает ТАСС.

Ранее Госдума единогласно в первом чтении приняла законопроект об увеличении дефицита бюджета 2024 года. Увеличивается расходная часть бюджета. Глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что это происходит впервые за четыре года.