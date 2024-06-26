Пушилин: Три человека погибли при обстреле Донецка из РСЗО

Три жителя Донецка погибли и девять ранены в результате обстрела Вооруженных сил Украины Донецка.

Как сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин, огонь велся из реактивной системы залпового огня. Среди погибших - сотрудник автозаправочной станции по улице Соколиной и двое жителей многоквартирного дома по улице Куйбышева.

Ранены 18-летние девушка и 17-летний молодой человек, а также женщина 1971 года рождения и мужчины 1966 года и 1983 года рождения. Кроме того, ранена семья: женщины 1946 года рождения и 1996 года рождения, мужчина 1967 года рождения.

Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Тем временем, после ракетной атаки на Севастополь двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации, сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.