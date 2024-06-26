Россияне в среднем тратят на платную медицину 6100 рублей

Жители Москвы и Краснодарского края больше всех тратят на платную медицину из расчета на душу населения – 25 тыс. 300 руб. и 15 тыс. 900 руб. в год соответственно.

Об этом говорится в отчете Национального рейтингового агентства (НРА), в котором проанализированы данные Росстата по объему предоставленных платных медуслуг россиянам за 2023 год. При этом россияне в среднем тратят на платную медицину 6100 руб. Эксперты зафиксировали еще в 11 регионах превышение годовых расходов на платное здравоохранение в 1,5 раза по сравнению с медианным значением по России. Это Приморский край (15 тыс. 300 руб. на душу населения), Хабаровский край и Магаданская область (по 10 тыс. 700 руб.), Калужская область (9300 руб.) и другие регионы. Это может говорить как о насыщенности этих рынков предложением, так и о высокой стоимости медицинских услуг, указали в НРА.

В 40 субъектах годовые расходы на платную медицину на душу населения ниже медианного значения по стране. Среди них – Амурская область (4600 руб.), Тамбовская и Воронежская области (по 4100 руб.), Мордовия (3500 руб.), Тува (1800 руб.), Ингушетия (700 руб.). По мнению аналитиков, это может быть следствием сравнительно низкого проникновения платных медицинских услуг в этих регионах. Совокупный объем платных медуслуг гражданами в 2023 году увеличился на 11% (на 137 млрд руб.) и составил 1,36 трлн руб.

При этом для продолжения развития платной медицины перспективными могут быть Свердловская и Московская области. Также возможен потенциал развития в Тюменской и Архангельской областях – они входят в число регионов с доходами населения выше среднего, а проникновение платных медицинских услуг на душу населения там умеренное.

Как заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, частная медицина продает то, чего недостает государственной. Так, коммерческие учреждения привлекают пациентов отсутствием очередей и комфортом в обслуживании. Кроме того, бывают случаи, когда на фоне дефицита медицинских кадров необходимый врач принимает только в частной клинике, сообщают "Ведомости".