Минобороны: Белоусов указал Остину на риски эскалации

Во время телефонных переговоров глава Минобороны России Андрей Белоусов указал шефу Пентагона Ллойду Остину на риски эскалации из-за поставок американского оружия Украине.

Как заявили в российском военном ведомстве, разговор состоялся по инициативе США. В ходе переговоров также обсудили прочие вопросы, подробности которых не раскрываются.

До этого представитель Минобороны США Патрик Райдер сообщил, что Остин провел переговоры с российским коллегой.

Последние телефонные переговоры между главами военных ведомств РФ и США состоялись по инициативе американской стороны 15 марта 2023 года.