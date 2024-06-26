Регионы перечислили основные проблемы в развитии такси

Представители властей российских регионов оценили на 3 балла из 5 влияние экономических и внешних факторов на отрасль таксомоторных перевозок.

Об этом следует из доклада о состоянии организации перевозок легковыми такси в субъектах, подготовленном Международным евразийским форумом "Такси" (МЕФТ). Год назад это влияние оценивалось на 2,5 балла. Для подготовки доклада в марте МЕФТ проводил опросы властей регионов. Всего в нем приняло участие 84 из 89 субъектов.

Как оказалось, наибольшее влияние на развитие таксомоторных перевозок оказывает высокая стоимость страхования автомобилей такси. 71% опрошенных на 4 из 5 баллов оценили влияние проблемы страхования. Также перечислены такие факторы, как высокие цены на машины, дороговизна страхования и обслуживания, а также дефицит водителей, сообщают "Ведомости".

Если запретить мигрантам работать в такси, и без того огромный дефицит в этой отрасли увеличится, что приведет к росту стоимости поездок, считают в Национальном автомобильном союзе.