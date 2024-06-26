В Госдуму внесен законопроект о лишении мандатов за поездки за границу

Депутатов Госдумы и сенаторов будут лишать статуса за не согласованные с руководством Думы и Совета Федерации поездки за границу.

Соответствующий проект закона внесли сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев. Поправки прорабатывались по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как следует из пояснительной записки, необходимость поправок связана с "активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб" на фоне спецоперации. Теперь можно будет предотвратить посещение парламентарием той страны, "где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран".

Предлагается учитывать, что против некоторых депутатов и сенаторов в странах, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда или сотрудничают с ним, заведены уголовные дела, сообщают "Ведомости".