В России могут увеличить пошлину за развод до 5000 рублей

В России государственную пошлину за расторжение брака предложили увеличить с 650 до 5 тыс. руб.

Об этом следует из предложений Минфина в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. Речь идет о случаях, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака.

Пошлина за заключение брака останется на уровне 350 руб. Министерство также предлагает увеличить с 1600 до 5000 руб. пошлину за регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени. За выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей пошлина поднимется на 700 руб. – со 1300 до 2000 руб.

В случае одобрения предложений, инициатива вступят в силу с 1 января 2025 года.