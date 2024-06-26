Самолет с Ассанжем приземлился на Сайпане

Авиалайнер основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан в составе Северных Марианских островов.

Там журналист будет отпущен на свободу после суда. Ассанжа прилетел из Бангкока, сообщает РИА "Новости".

Основатель WikiLeaks вышел из британской тюрьмы. Ассанж пошел на сделку с американскими прокурорами, которые требовали его экстрадиции из Великобритании. В рамках сделки Ассанж признал себя виновным в нарушении американского законодательства о шпионаже (всего 52 пункта обвинения). Сразу после этого его освободили, в лондонском аэропорту Станстед он сел в самолет и улетел.