В Подмосковье в здании НИИ "Платан", где вчера погибли люди, вновь разгорелся пожар

В здании НИИ "Платан" во Фрязино, где вчера в огне погибли люди, произошел повторный пожар, передает корреспондент Накануне.RU.

Кадры пожара публикуют в telegram-каналах.

Загорелись верхние этажи здания. По одной из причин пожара - неисправность электропроводки, другая причина - воспламенение тлеющих очагов вчерашнего пожара.

Напомним, ГСУ СК сообщило о шести погибших. ТАСС сообщало о восьми погибших.

Информация о пожаре в восьмиэтажном здании по адресу Заводской проезд, дом 2, поступила в 14.39 мск. Пожар начался на пятом этаже, оттуда огонь распространился по всему зданию, что привело к обрушению перекрытий. Во время пожара произошел взрыв. Его причиной стал газовый баллон. В здании оставались люди - пути эвакуации были отрезаны. Семь этажей выгорели полностью. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали к 21.54 мск.

Одной из возможных версий пожара является неисправность электропроводки.

Как сообщалось ранее, точную причину возгорания позволит установить специальная пожарно-техническая лаборатория. Проверки здания проводились в 2017 году и выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности.