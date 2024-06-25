Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите

Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели, сказал директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

"На саммите Украина не получит приглашения. Я думаю, что это было протелеграфировано очень ясно. В том, что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО", - цитируют его РИА Новости.

Как пояснил Карпентер, смысл данной инициативы в том, чтобы Украина была готова к функционированию в составе НАТО, как только у всех 32 членов членов альянса созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.