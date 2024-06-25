26 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Дарью Трепову*, осужденную за теракт, этапировали в колонию

Дарью Трепову*, осужденную за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, этапировали в колонию из СИЗО Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Даниилу Бермана.

Вчера она убыла из СИЗО-5 на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии, а ее сообщника Дмитрия Касинцева - к одному году и девяти месяцам колонии.

По версии гособвинения, в апреле 2023 года она, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие ее соучастниками дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва Татарский погиб, ранения получили еще 52 человека. Суд признал Трепову виновной по всем пунктам обвинения, которое ей было предъявлено: п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление). Касинцева суд признал виновным в укрывательстве Треповой после теракта.

Вину она признала только в использовании поддельного водительского удостоверения. Она заявила, что ее ввели в заблуждение, о взрывном устройстве в статуэтке она не знала.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: дарья трепова, приговор, прокуратура


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