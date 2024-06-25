Следователи возбудили дело об убийстве по факту падения BMW с третьего этажа ТЦ в Краснодаре

Следователи возбудили уголовное об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) по факту падения BMW с третьего этажа многоуровневой парковки ТЦ в Краснодаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка рухнула с высоты третьего этажа на проезжую часть улицы Рашпилевской. Погибли водитель, а также женщина и ребенок, находившиеся в салоне автомобиля.

Рассматриваются разные версии произошедшего: по одной из них, водитель мог перепутать педали газа и тормоза, водитель мог намеренно надавить на газ, чтобы убить себя и свою семью, также машина могла быть технически неисправна или повреждена кем-то умышлено, сообщает telegram-канал 112.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СКР по краю, проводятся необходимые следственные действия. Руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов поручил в ходе следствия установить все обстоятельства произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль.