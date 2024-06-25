Группа астраханских студентов пройдет курс занятиям в летней школе в Атырау в Казахстане

Пять студентов института нефти и газа Астраханского государственного технического университета ближайшие три недели проведут в Казахстане, сообщили в министерстве внешних связей региона.

В рамках академической мобильности по итогам конкурсного отбора они проходят профильное обучение, стажировку и практику в летней индустриальной школе в Атырауском университете нефти и газа имени С. Утебаева.

Казахстанские преподаватели подготовили для участников летней школы профессиональные курсы, тренинги, стажировки и практики на предприятиях. Астраханские студенты также посетят лаборатории промысловой химии и исследований нефти, нефтепродуктов.

По итогам программы Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева предоставит студентам свидетельства о прохождении летней школы.

«Наш вуз даёт студентам и преподавателям широкий круг возможностей применить и усовершенствовать свои профессиональные навыки, — прокомментировала начальник международного отдела АГТУ Евгения Юкина. — Помимо Казахстана, нашим ребятам предложили пройти обучение в своих летних школах университеты ряда других стран».