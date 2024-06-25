Бывший руководитель Ленинского района Перми назначен и.о. главы Соликамска

Бывший руководитель Ленинского района Перми Александр Русанов назначен исполняющим обязанности главы Соликамского округа. Он сообщил об этом в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"С сегодняшнего дня я исполняю обязанности главы Соликамского городского округа. Для меня - это мощный профессиональный вызов, налагающий огромную личную ответственность. Осознаю, что для решения задач в округе потребуются максимальная работоспособность и результативность, так как Соликамск — ключевая территория Прикамья, где высокими темпами развивается промышленность и столь же высоки требования жителей к инфраструктуре и социальной сфере. И требования эти абсолютно обоснованы. Настроен сделать открытый, честный диалог с жителями основой управленческих решений. И уверен, меня поддержат в этом предприятия и организации округа, депутаты думы",— написал он.

Также сегодня объявлен конкурс на пост главы. Документы будут приниматься со 2 июля по 2 августа 2024 года. Сам конкурс пройдет 14 августа.