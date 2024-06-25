Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте в Дербенте, арестовали на 10 суток

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте в Дербенте, арестовали на 10 суток, сообщает Shot. Ранее его задержали по статье о мелком хулиганстве.

При этом телеграм-канал утверждает, что Омарову по-прежнему вменяют пособничество террористам: два его сына были членами спящей ячейки, устроившими теракты в Дагестане. Как выяснилось, он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.