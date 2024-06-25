Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках.

Авторы законопроекта предлагают наделить Минкульт правом устанавливать порядок оборота таких книг. Они считают недопустимым, что сейчас доступ к книгам не ограничен. Примечательно, что в книгах иноагентов запрещенного контента может и не быть – основанием для ограничения депутаты считают сам статус автора.