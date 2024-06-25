Gasum перестанет покупать у России СПГ

Компания Gasum прекращает закупки российского сжиженного природного газа. Причина – введение Евросоюзом 14-го пакета антироссийских санкций.

"Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и с 26 июля не будет закупать или импортировать российский СПГ", - говорится в пресс-релизе организации.

Евросоюз 24 июня ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. Под новые санкции ЕС подпали транспортные компании из России – "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", "Совкомфлот". Под ограничения также попало АО "144 БТРЗ" (144-й Бронетанковый ремонтный завод, Екатеринбург).

В документе ЕС поясняется, что санкции против авиакомпании введены из-за перевозки военнослужащих в зону специальной военной операции во время этапа мобилизации. "144 БТРЗ" внесли в список, так как предприятие производит бронетанковую технику, которая находится на вооружении ВС РФ. "Волга-Днепр" ведет бизнес "в секторе, имеющем стратегическое значение для российского правительства", говорится в пояснениях.

В список также попали российские артисты Shaman и Полина Гагарина, лагерь "Артек", фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, мать главы Чечни Аймани Кадырова. Кроме того, ограничения ввели против главкома ВМФ РФ Александра Моисеева, бизнесмена Романа Троценко, основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, главы Росимущества Вадима Яковенко, депутата Мосгордумы Марии Киселевой.