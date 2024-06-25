25 Июня 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" превратит новую школу на ВИЗе в центр культуры горожан

МАОУ СОШ № 41 №41 на ВИЗе начнет выполнять функции учреждения дополнительного образования и развития для жителей Верх-Исетского района. Такую идею уже начал реализовывать "Атомстройкомплекс", который и возвел современное здание школы в рамках государственно-частного партнерства. Напомним, что девелопер также обязался в течение пяти лет обеспечивать ее техническую эксплуатацию.

Компания уже заключила договоры с ДЮСШ "СТАРТ", Свердловской областной Федерацией Тхэквандо МФТ и лингвистическим клубом "Магеллан". Главными приоритетами в выборе секций стало физическое и интеллектуальное развитие. По этой причине для старшеклассников здесь откроют курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, для учеников начальной школы – группы продленного дня. Помимо этого, формируется программа развивающего центра для детей с особенными потребностями. Организацией дополнительного образования занимается частная управляющая компания "Формула".

Центр культуры на ВИЗе(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Частная управляющая компания обеспечивает большую гибкость, чем муниципальные системы, мы сможем быстро подстраиваться под запросы родителей и детей, подбирать востребованные направления, тестировать новинки в образовании. В школе № 41 уже проходят занятия по карате, дзюдо и художественной гимнастике для школьников, футболу на открытом поле. Global Dance University, всероссийский танцевальный бренд, с сентября готов предложить направления для различных возрастов", – рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Центр культуры на ВИЗе(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Центр культуры на ВИЗе(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Сейчас ведем переговоры с ФК "Исеть", Российской школой волейбола, Свердловской областной федерацией тенниса, школой танцев "Виктория". Пожилые люди смогут посещать занятия по настольному теннису, в планах открыть группу по скандинавской ходьбе с профессиональными тренерами", – добавила Спелкова.

Центр культуры на ВИЗе(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В МАОУ СОШ № 41 также планируют открыть центр для детей с особенными потребностями, чего нет ни в одной школе микрорайона. Уже запланировано, что занятия будут ориентированы на адаптивную физкультуру и расширение возможностей для общения особенных детей с их родителями. Программа центра прорабатывается совместно с общественной организацией "Солнечные дети".

Центр культуры на ВИЗе(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В настоящее время "Атомстройкомплекс" возводит по схеме государственно-частного партнерства уже вторую школу, это новое здание на 1,5 тыс. мест в Пионерском микрорайоне. Строительные работы на площадке будут завершены до 31 декабря 2024 года, затем компания также будет заниматься технической эксплуатацией объекта.

Теги: Атомстройкомплекс, ВИЗ, школа


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