Освобожденный на Украине митрополит Ионафан приехал в Москву

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), освобожденный на Украине, прибыл в Москву. Встретивший его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил митрополита орденом Сергия Радонежского.

Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщал, что освобождение Ионафана произошло при содействии Папы Римского Франциска. Его, в свою очередь, попросил поучаствовать Патриарх Кирилл.

В 2023 году в Виннице суд приговорил митрополита к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменялись несколько статей, в том числе ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины).

Тогда же Патриарх Кирилл направил предстоятелям православных церквей мира и других религиозных организаций обращение, в котором просил посодействовать освобождению Ионафана.

"Владыку Ионафана освободили из-за вмешательства Папы Франциска по просьбе Святейшего", - цитирует Севастьянова ТАСС.