СК установил подразделения ВСУ, которые могли сбить Ил-76

Следственный комитет РФ установил, какие подразделения ВСУ вооружены американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot, и устанавливает конкретных лиц, причастных к атаке на российский самолет Ил-76.

Следствие собрало доказательства того, что военный транспортник был уничтожен ракетой Patriot, заявили в ведомстве. Так, на месте крушения нашли фрагменты и обломки американского боеприпаса. Кроме того, поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших.

Как заявили в СК, работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта, продолжается вместе с Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что руководство ГУР и ВСУ знало о подготовке обмена пленными, которых перевозил упавший Ил-76, но все равно отдало приказ об ударе по самолету, на котором были 65 граждан Украины.

Напомним, в результате катастрофы Ил-76 в январе 2024 года погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа. После крушения самолета в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.