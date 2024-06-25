Москва не будет прекращать СВО на время переговоров по Украине

Москва не будет прекращать СВО на время переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы сказали - мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года", - заявил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если будут выполнены два условия Москвы, Кремль отдаст приказ о прекращении огня. Условий у Путина два: отвод украинских соединений с территорий Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР (в их административных границах на момент вхождения в Украину); отказ Украины от намерения вступить в НАТО.

"В тот же день мы дадим приказ о прекращении огня, дадим возможность беспрепятственно отойти ВСУ с этих территорий", - сказал Путин во время встречи с руководством МИД РФ.