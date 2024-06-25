Алексею Вихареву вручили Почетную грамоту главы Екатеринбурга

Главе "Единой России" в гордуме Екатеринбурга, депутату Алексею Вихареву вручили Почетную грамоту главы города за информационную работу на выборах президента.

"Приятно", - коротко написал об этом сам Вихарев в своих соцсетях. При этом отметил, что Алексей Орлов отметил его борьбу за благоустройство парка "Уралмаш", установку колеса обозрения и начало работ по обновлению парка.

На сегодняшнем заседании гордумы глава Екатеринбурга отчитывался о работе за прошедший юбилейный год.

"Екатеринбург развивается. Глава молодец - душой болеет за город. Видит проблемы и всеми силами старается их решить. Особое внимание строительству школ, детских садов, дорог, благоустройству и транспорту. Одна из главных задач - сделать транспорт максимально комфортным. Мощная транспортная реформа уже началась. Будет хорошо", - отметил депутат.

Он также поинтересовался у градоначальника, когда в уральской столице наведут порядок с самокатами. Орлов же заверил, что новые ограничения существенно повлияют на ситуацию, а потому хаоса в этой сфере будет сильно меньше.