25 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Тренеры Астраханской школы олимпийского резерва скорбят и призывают не поддаваться на провокации организаторов терактов в Дагестане

Жители Астраханской области вместе со всеми россиянами скорбят и выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в терактах, произошедших в Махачкале и Дербенте в минувшее воскресенье. Многие тренеры областной спортивной школы олимпийского резерва им. Б.Г. Кузнецова, чьи родные и друзья живут в Дагестане, восприняли трагедию как личную.

Максим Бурыка, тренер по рукопашному бою СШОР им. Б.Г. Кузнецова рассказывает: «Когда узнал о теракте, был ошеломлён. В Дагестане у меня живёт много родственников. Сразу начал звонить, узнавать, как они. Я уверен, это было сделано для того, чтобы расшатать единство российского народа, нарушить нашу дружбу. Вместе с тем, не думаю, что это удастся сделать. Здравомыслящий человек на эти уловки не поддастся, а детей и молодёжь необходимо воспитывать в правильном ключе. На мои занятия приходят ребята разных национальностей и вероисповедания, и всегда в спортивном зале атмосфера дружбы. И с коллегами по всей стране мы общаемся и дружим, невзирая на конфессии и национальности».

Рамазан Хабибов, тренер-преподаватель по вольной борьбе СШОР им. Б.Г. Кузнецова говорит: «Когда происходят такие чудовищные события, всегда очень больно, даже если тебя лично это не касается. Я с трудом могу представить, чтобы подобная трагедия случилась в нашем регионе. Считаю, что работа по сохранению мира и согласия в Астраханской области идёт большая и результаты её видны. Нужно и дальше продолжать её. Особенно нужно обращать внимание на детей и молодёжь».

Магомед Магомедов, тренер-преподаватель по вольной борьбе СШОР им. Б.Г. Кузнецова считает: «Как говорят, у терроризма нет ни национальности, ни вероисповедания. Оправдания таким преступникам тоже нет. Каждый из нас должен осознавать, что мы живём в многонациональной стране и нужно вести себя порядочно, с уважением относиться ко всем людям. Я уверен, что работа тренера заключается не только в том, чтобы подготовить хорошего спортсмена. Тренер обязан, в первую очередь, воспитать настоящего человека».

Гази Халилов, борец, многократный призёр и чемпион России призывает: «Для всех нас произошедшее - это большая трагедия. Но мы не должны поддаваться на вражеские провокации. Наоборот, сейчас мы должны сплотиться и заботиться о своих близких, подавать пример межнациональной дружбы детям. Я категорически против всех террористических действий, как бы они ни прикрывались верой, религией. В исламе да и в любой другой религии, запрещено насилие над человеком».

Контртеррористическая операция в Дагестане (23.06.24)(2024)|Фото: скриншот видео с telegram-канала "Осторожно, новости" / t.me/ostorozhno_novosti

Теги: теракт в дагестане, тренеры астраханской школы олимпийского резерва,


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