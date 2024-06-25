Глава Югры: От добычи "трудной" нефти в федеральный бюджет поступило 1,9 трлн рублей

И.о. главы Югры Руслан Кухарук на форуме молодежи "Утро" в Екатеринбурге рассказал о том, как округ стал "энергетическим сердцем" страны, и сообщил, сколько денег поступило в федеральный бюджет от добычи трудноизвлекаемой нефти.

По словам и.о. губернатора, округ долгие годы занимается добычей углеводородов, регион прошел путь от отдалённой местности до экономического лидера среди субъектов России. Так, Югра - первая в стране по выработке электроэнергии.

"Все, что нам дала природа, - базис для стремительного развития", - сказал Руслан Кухарук на панельной дискуссии "Как Югра превратилась в энергетическое сердце страны".

При всем том, что дала природа, без людей не было бы ничего. Иногда геологам приходилось "продираться" через непонимание федерального центра. Это происходило и после того, как уже нашли первые запасы нефти. Благодаря трудолюбию людей нефтяная отрасль стала лидирующей, считает Кухарук.

Ранее нефть добывали с 50-метровой глубины, сегодня она может быть и на глубине в несколько километров. 160 месторождений в России имеют трудноизвлекаемые запасы, 113 из них - в Югре. С 2013 г. от добычи нефти на таких месторождениях в федеральный бюджет поступило 1,9 трлн руб., подчеркнул и.о. губернатора.