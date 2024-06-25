Погибшего во время теракта тюменского полицейского посмертно наградят

Погибшего в Дагестане сотрудника заводоуковской Госавтоинспекции лейтенанта Виталия Мезенцева, который был в республике в командировке, представят к ордену Мужества. Вместе с ним посмертно наградят и других сотрудников органов внутренних дел, отдавших жизни при теракте 23 июня.

Об этом сообщил Сергей Меликов на сессии Народного Собрания РД. По словам главы региона, Администрацией Президента РФ было поддержано его ходатайство о награждении.



"Все сотрудники органов внутренних дел будут представлены посмертно к орденам Мужества, равно как и участники специальной военной операции. Светлая память всем ушедшим защитникам. Это невосполнимая утрата для нас всех. Семьям будет оказана вся необходимая помощь", – сказал глава республики.



К ордену Мужества глава республики предложил представить и протоиерея Николая Котельникова, который также стал жертвой теракта.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.