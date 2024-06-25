В МВД опровергли новость о вооруженном налете на радиотехнический колледж Екатеринбурга

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали подробности об инциденте в радиотехническом колледже Екатеринбурга. Ранее в сети появилась новость о неадекватной женщине, которая проникла в библиотеку и начала себя резать. Однако, ситуация оказалась не такой страшной.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, у женщины не было с собой ножа или другого острого предмета. Кровь - это результат ее неаккуратного преодоления забора колледжа. Незнакомку передали в руки прибывших медиков, которые доставили ее в ГКБ №36.

"Это местная жительница по имени Наталья, 1991 года рождения. По предварительным сведениям, она якобы с испуга забралась через металлический забор учебного заведения, порезавшись об острые края. Ей показалось, что кто-то ее преследует. Поскольку дверь главного входа колледжа была закрыта, дама проникла внутрь через открытое окно библиотеки и забежала в туалет", - рассказал Горелых.

Полиция успела пообщаться и с парнем Натальи, который подтвердил, что подобные истории с женщиной происходят довольно часто. Употребляет ли она запрещенные вещества, выяснят сыщики угрозыска ОП 9 УМВД по Екатеринбургу. Пока известно, что ранее екатеринбурженка уже привлекалась к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ за причастность к кражам. Имеет двух несовершеннолетних детей, но родительских прав лишена.

По итогам начавшихся проверочных мероприятий сотрудники ОВД примут обоснованное процессуальное решение.