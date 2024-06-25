МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В заявлении суда уточняется, что ордера выдали "в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные как минимум с 10 октября 2022 по 9 мая 2023", пишет РИА Новости.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена в России Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконном вывозе" детей" с Украины. В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России генерала-лейтенента Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине.

Напомним, Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Но страны, которые ее признают, должны выполнять решения суда, если на их территории находится разыскиваемый человек.