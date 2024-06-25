Депутатов и сенаторов будут лишать мандата за поездки за границу без спроса

В Госдуме подготовили законопроект, который обяжет депутатов и сенаторов согласовывать с руководством палат парламента свои выезды за границу, передают "Ведомости" и РИА Новости.

В случае, если парламентарий не уведомит руководство и уедет за границу, его предлагается досрочно лишать мандата, передает РИА Новости со ссылкой на "единоросса" Виктора Пинского. Необходимость такой инициативы он связал с новыми угрозами безопасности в условиях спецоперации.

Стоит отметить, что депутаты Госдумы и сейчас должны информировать руководство о зарубежных поездках, но за нарушение правила не предусмотрено лишение полномочий.