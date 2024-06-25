Гордума Екатеринбурга проголосовала за "частные крематории", несмотря на протест прокуратуры

Гордума Екатеринбурга проголосовала за отклонение протеста прокурора Светланы Кузнецовой, выступающей против создания кремационных блоков.

Напомним, что еще в середине апреля на заседании гордумы был объявлен ряд изменений, которые претерпят местные кладбища. Одним из них стало введение дополнительного вида похоронного назначения, предназначенного для придания тел умерших огню. Так называемые "кремационный блоки", или, как их уже обозначили в обществе, "частные крематории", отличаются от обычных только тем, что там будет проводиться исключительно сжигание тел - без церемоний прощания и без содержания колумбария.

В начале июня прокуратура выступила против кремационных блоков, отметив, что согласно законодательству, крематории должны быть исключительно государственными. Депутаты настаивают, что кремационные блоки отличаются от крематориев, однако член партии КПРФ Виктор Сомиков заявил, что в гордуме юлят и называют одно и то же по-разному, чтобы обойти запрет на частные крематории. Он, как и его однопартиец и глава фракции в гордуме Виктория Ивачева проголосовали против отклонения протеста, встав на сторону прокуратуры. Остальные же выступили за.

Светлана Кузнецова предупредила депутатов, что за отклонением ее протеста последует судебное разбирательство.