Завозной случай ботулизма зарегистрировали в Петербурге

Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице. Об этом сообщили РИА Новости в городском управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. Это первый случай смерти от ботулизма в России после массового отравления.

На прошлой неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стационарах с диагнозом ботулизм в регионах РФ находится 301 человек. 43 пациента получают искусственную вентиляцию легких.