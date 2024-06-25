Команда Централизованной городской библиотечной системы рассказала посетителям ВДНХ об Астрахани - Городе трудовой доблести

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ — это демонстрация главных достижений страны. Участниками стали все 89 регионов, в том числе и Астраханская область.

Как сообщает министерство культуры Астраханской области, с 22 по 23 июня на ВДНХ представляла свой сектор команда Централизованной городской библиотечной системы. Они познакомили гостей выставки с историей Астрахани как города трудовой доблести. В тяжелое для страны время наш регион внес немалый вклад в общую Победу. На территории города действовали военные госпитали, заводы и предприятия поставляли важную продукцию фронту и тылу.

Узнать, где располагались самые значимые объекты во время войны, можно было, собрав интерактивную спилс-карту, подготовленную специально к поездке на ВДНХ. На мастер-классе гости площадки могли создать свою открытку, посвященную городу трудовой доблести. Основой для коллажа стали архивные фото, советские плакаты и значки, а также изображения главных богатств области — рыба, арбузы, лотос.

Самым любопытным предлагалась игра-викторина, посвященная интересным фактам из истории региона, личностям, которые внесли большой вклад в его развитие.

На выставке были представлены медиапроекты библиотечной системы — виртуальная книжная выставка «Город трудовой доблести» и тематические видеоролики.