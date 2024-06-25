В Кремле готовы ответить Макрону, если тот позвонит

В Кремле готовы к диалогу с Францией, никаких условий для этого не требуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности переговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном.

Ранее президент Франции в интервью заявил, что собирается снова позвонить Путину: "Я верю в силу диалога и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным". Он добавил, что уже несколько месяцев не разговаривал с российским коллегой, но не исключает "разговора на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом". "Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", - сказал Макрон.

"Пока, кроме таких робких заявлений, никаких предпосылок для нормализации диалога мы не видим. К нашему сожалению. Естественно, все имеет свои последствия. И такая ситуация, как была с Минскими соглашениями, она многому нас научила и во многом разрушила атмосферу доверия. Атмосфера доверия очень быстро, можно сказать, сиюмоментно разрушается и очень долго, годами, а иногда и десятилетиями нарабатывается. Восстановление отношений - это все вопрос времени. Вопрос той позиции, которую займут наши визави", - добавил Песков.